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Türkiye
AA 06.11.2023 10:55

Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 3 kişi yaşamını yitirdi. Selde kaybolduğu belirtilen 51 yaşındaki Ali Alptekin'i arama çalışmaları sürüyor.

Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Demirçay Mahallesi'nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar, sabah saatlerinden itibaren geniş bir alana yayıldı.

Su altı ekipleri de derede arama yapıyor. Havadan cayrokopter çalışmalara destek veriyor.

Selden dolayı devrilen ve dere boyu yolu kapatan ağaçlar da arama çalışmalarını kolaylaştırmak için ekiplerce kesiliyor.

Düşen kaya parçaları DSİ ve belediyelere ait iş makineleriyle temizleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Selde 3 kişi yaşamını yitirmişti

Aydın'da gece başlayan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden olmuş, tarım alanları, yollar sular altında kalmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ, belediye ve Karayolları ekipleri sevk edilmiş, çevre illerden de bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti.

Aydın'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi
Aydın'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille saat 02.00 sıralarında evlerine dönmeye çalışırken, sel sularına kapılmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Otomobil, sabaha karşı mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulunmuştu.

Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılmış, Ali Alptekin için de arama çalışması başlatılmıştı.

Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine de arama çalışmaları sonucu ulaşılmıştı.

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