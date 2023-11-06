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Türkiye
AA 06.11.2023 10:32

Eskişehir'de asayiş denetimi: Aranan 17 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan bazı kişilerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de asayiş denetimi: Aranan 17 kişi yakalandı

3-5 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 4 bin 940 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapıldı. Yapılan kontrollerde aralarında bazılarının çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheliden ise 74 sentetik ecza ele geçirildi. 86 işletmeyi denetleyen ekipler, 7 işletmede tespit edilen eksikler nedeniyle idari işlem uyguladı.

511araç kontrol edildiği denetimlerde, 79 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda169 bin 905 lira cezai işlem uyguladı.

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