Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.11.2023 09:52

Havai fişek yüklü tır otoyolda alev aldı

Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda havai fişek yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Yangınla birlikte patlayan havai fişekler otoyolda ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, dün gece geç saatlerde Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen havai fişek yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile trafik ekibi sevk edildi. Kısa sürede tırı saran yangının, dorsede bulunan havai fişeklere sıçraması sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yanan tırdaki havai fişeklerin birer birer patlaması sonrası otoyolda adeta renk cümbüşü yaşanırken, yoldaki trafik ise kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı.

Havai fişek yüklü tır yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangının ardından tır kullanılmaz hale geldi.

ETİKETLER
Gaziantep Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bursa'da lodos ağaçları devirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:55
Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:00
Tarihin en yüksek ekim ihracatı
10:57
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
10:47
Sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 9,1 arttı
10:44
Niğde'de narkotik operasyonlarda 17 tutuklama
Aspendos'un tarihi su kemerleri güzelliğiyle büyülüyor
Aspendos'un tarihi su kemerleri güzelliğiyle büyülüyor
FOTO FOKUS
Havai fişek yüklü tır otoyolda alev aldı
Havai fişek yüklü tır otoyolda alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ