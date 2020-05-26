Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde iki katlı metruk binada yangın
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Demirtaş Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta bir binadan alevlerin yükseldiğini gören bekçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yanan evin yanındaki üç katlı binanın sakinleri de tahliye edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın esnasında metruk binanın dış kısmındaki merdiven korkuluklarında bulunan Türk bayrağını gören itfaiye eri, çalışmasını yarıda keserek bayrağı bulunduğu yerden aldı.
İtfaiye eri, Türk bayrağını itfaiye aracına bıraktıktan sonra söndürme işlemine devam etti.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: kırklareli metruk bina yangınSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 07:17
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