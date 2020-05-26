Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Dodecanese'nin 25,99 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 117,26 kilometre açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.20'de meydana gelen deprem, 24,40 kilometre derinlikte kaydedildi.