Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Ege Denizi'nde Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Dodecanese'nin 25,99 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 117,26 kilometre açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 06.20'de meydana gelen deprem, 24,40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: Ege denizi deprem datça açıkları Muğla Yunanistan DodecaneseSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 06:36
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