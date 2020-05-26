Turanlar Mahallesi'nde bir çiftlikte samanların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine kentin farklı yerlerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.