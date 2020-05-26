Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da samanlık yangını
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde samanların bulunduğu alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Turanlar Mahallesi'nde bir çiftlikte samanların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine kentin farklı yerlerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.
Etiketler: samanlık yangını Germencik aydınSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 05:14
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