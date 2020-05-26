Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il merkezi ile ilçelerde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor.

Bayramın ikinci günü kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 477 kişiye 741 bin 706 lira ceza uygulanırken, 21 kişiye de adli işlem yapıldı.