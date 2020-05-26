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İzmir'de kısıtlamaya uymayan 1589 kişiye ceza verildi
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.
Cuma günü gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde 1589 kişiye toplamda 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.
Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: izmir sokağa çıkma kısıtlaması para cezası ne kadar?Son Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 02:38
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