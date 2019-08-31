Türkiye

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:08 - Son Güncelleme 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:11

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesine bağlı Çiftlikköy köyündeki büyük bir hayvan çiftliğinde yem kıyma makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangın saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Çiftlik görevlileri yüzlerce büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşın hayvanları güvenli alana taşımaya çalışıyor. Saman balyalarının bulunduğu depolardaki yangın devam ediyor. Kaynak: AA Etiketler: kırklareli hayvan çiftliği

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