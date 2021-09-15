Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Fas, Cezayir ve Lübnan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda göçmen olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler Fas, Cezayir ve Lübnan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.
Aralarında 8 aylık hamile olan kadın sağlık kontrolü yapılmak üzere Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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