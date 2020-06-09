Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 12 sokak köpeği ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde ormanlık alanda 12'si telef 4'ü bitkin halde sokak köpeği bulundu.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ormanlık alanda çok sayıda telef olmuş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı.
Ekiplerin bölgedeki incelemesinde 12 köpeğin telef olduğu, 4 köpeğin de bitkin halde yaşam savaşı verdiği belirlendi.
Telef olan köpekler çukura gömüldü
Telef olan köpekler iş makinesiyle açılan çukura gömülürken, bitkin haldekiler Kırklareli Belediyesi Geçici Bakımevi'nde tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri konuyla ilgili bölgede çalışma yaptı.
Etiketler: telef olan sokak köpeği ormanlık alan 12 sokak köpeğiSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 14:50
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