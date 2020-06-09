Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de henüz 7 aylık müzik öğretmeniyken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla eve dönüşünde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için isminin verildiği Tepecik Mahallesi'ndeki caddede anma programı düzenlendi.

Şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve beraberindekiler, Yalçın'ın 3 yıl önce şehit düştüğü yere karanfil bırakarak dua etti.

Durmuş, burada yaptığı konuşmada, Aybüke öğretmenin meslek hayatının ilk karne gününde teröristlerin kurşunlarıyla şehit edildiğini ifade etti.

"PKK terör örgütünü el birliğiyle tarihin çöplüğüne gömeceğiz"

Terör örgütüne yönelik kararlı operasyonlar sayesinde bölgede huzurun sağlandığına işaret eden Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizin yaptığı yatırımlarla bölgemize gelen baharı kimsenin yok etmesine izin vermeyeceğiz. Nasıl 15 Temmuz'da din kisvesine bürünmüş FETÖ terör örgütünü tarihin karanlıklarına gömdüysek, inşallah PKK terör örgütünü de el birliğiyle tarihin çöplüğüne gömeceğiz."

Daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı okulu ziyaret eden Durmuş, Yalçın'ın ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfını gezdi.