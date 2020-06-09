Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır hattında gerçekleştirilen arama faaliyetleriyle ilgili sosyal medyadan açıklama yayımladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, hudut birliklerinin kaçakçılara göz açtırmadığı kaydedildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Birliklerin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Hudut birliklerimizce, Kilis, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 45 adet av tüfeği, 2 kilo esrar ve 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.