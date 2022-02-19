Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede 14 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla R.D, M.T. ve R.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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