Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dublör kullanan dolandırıcı çetesi çökertildi: 3 tutuklu
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te sahte kimlik ve dublör kullanarak 50 milyon TL'lik bir dolandırıcılığa imza atmak isteyen biri kadın 3 kişilik çete polis tarafından yapılan operasyon ile çökertildi.
Şahinbey Tapu Müdürlüğü'nde meydana gelen yaklaşık 50 Milyon TL değerindeki arsanın sahte kimlik ve dublör kullanılmak suretiyle A.Z. isimli şüpheli şahsın üzerine geçirmeye çalışan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında arsa devir işlemleri için sahte kimlik kullanan dublör M.Y., söz konusu arsayı üzerine almaya çalışan A.Z. ve bu şahıslara aracılık yaptığı tespit edilen Ö.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Gaziantep Sahte Kimlik
Son Haberler
- 10:22
- 10:11
- 10:11
- 10:12
- 09:57
Sıradaki Haber
İlk cemre havaya düşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz