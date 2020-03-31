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Kırklareli Valisi Bilgin koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.
Bilgin'in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Valimiz Sayın Osman Bilgin, kendisini 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: vali koronavirüs kırklareli valisi kırklareli covid-19Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:37
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