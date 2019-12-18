Kırklareli Müze Müdürü Şehmuz Tekin, yaptığı açıklamada müzeye olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

En çok haziran ayında turistin gezdiği müzenin ziyaretçi sayısının, bir önceki yıla göre arttığı belirtti.

Turistlerin müzeyi ocak, şubat ve mart aylarında ziyaret etmediğini anlatan Tekin, ziyaretçi sayısının artması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA