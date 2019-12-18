Türkiye
Kırklareli Müzesi'ni 13 bin 542 turist ziyaret etti18 Aralık 2019 Çarşamba 09:35 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:01
Kırklareli Müzesi'ni 11 ayda 13 bin 542 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kırklareli Müze Müdürü Şehmuz Tekin, yaptığı açıklamada müzeye olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
En çok haziran ayında turistin gezdiği müzenin ziyaretçi sayısının, bir önceki yıla göre arttığı belirtti.
Turistlerin müzeyi ocak, şubat ve mart aylarında ziyaret etmediğini anlatan Tekin, ziyaretçi sayısının artması için çalışma yaptıklarını söyledi.
Kaynak: AA