Türkiye
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı kararı18 Aralık 2019 Çarşamba 08:44 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 08:50
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: AA]
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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