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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı18 Aralık 2019 Çarşamba 08:10 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 08:36
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: AA]
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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