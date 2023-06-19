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Türkiye
AA 19.06.2023 14:01

Kırıkkale'yi sağanak vurdu: Dereler taştı, tren yolunda göçük oluştu

Kırıkkale merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu tren yolunda ve bazı caddelerde göçük oluştu, park ve bahçeleri su bastı.

Kırıkkale'yi sağanak vurdu: Dereler taştı, tren yolunda göçük oluştu

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolu ve asfaltta göçük meydana geldi, bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tren seferlerinin, yoldaki hasar nedeniyle aksadığı öğrenildi.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dereler taştı

Şarklı Deresi'nin taşması sonucu da Kızılırmak kenarındaki Yeşilvadi Mesire Alanı su altında kaldı.

Merkez Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yolları çamur kapladı ve bahçeleri su bastı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çeşmelerden çamurlu su akıyor

Bahşılı ilçesinde ise içme suyu kuyularına sel sularının girmesi sonucu çeşmelerden çamurlu su akmaya başladı.

İlçeye bağlı Küreboğazı köyünde sel nedeniyle köyün içme suyu hattı ve altyapısı zarar gördü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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