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Türkiye
AA 19.06.2023 13:28

Tunceli yağışlarla rengarenk kelebekler de ortaya çıktı

Yağışların ardından tabiatın yeşerdiği Tunceli'de, yüzlerce kelebek türü de ortaya çıktı. Rengarenk kanatlarıyla dikkati çeken kelebekler, su kenarlarındaki bitkiler ya da tarlalarda açan çiçekler üzerinde fotoğraflandı.

Tunceli yağışlarla rengarenk kelebekler de ortaya çıktı

Kışın kurak geçtiği kentte mayıs ve haziran aylarında etkili olan yağışlar tabiatı canlandırdı.

Yağmurla tarım alanlarındaki ot verimliliği arttı, dağ ile ormanlarda bitki örtüsü çeşitlendi.

Havaların iyice ısınmasıyla da il merkezi ve ilçelerinde çok sayıda kelebek türü belirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kentte yaklaşık 130 tür görüldü

Rengarenk kanatlarıyla dikkati çeken kelebekler, su kenarlarındaki bitkiler ya da tarlalarda açan çiçekler üzerinde fotoğraflandı.

Daha önce yaklaşık 130 tür kelebeğin kayıt altında alındığı kentte, çok gözlü gök mavisi, küçük zıpzıp perisi, esmerperi, zümrüt, yırtık pırtık, çift noktalı brentis, iparhan, alıç, sarı antenli zıpzıp ve diken kelebekleri görülebiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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