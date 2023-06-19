Ankara'da sağanak: Yollar su altında kaldı

Sabah aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu çıkışı bir süre kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgedeki trafik ekipleri de sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.