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Türkiye
AA 19.06.2023 13:15

Ankara'da sağanak: Yollar su altında kaldı

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su ile dolması sebebiyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Ankara'da sağanak: Yollar su altında kaldı

Sabah aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu çıkışı bir süre kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgedeki trafik ekipleri de sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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