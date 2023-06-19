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Türkiye
AA 19.06.2023 12:47

Park halindeki araçların üzerine beton mikseri devrildi

İstanbul Kadıköy'de park halindeki 4 aracın üzerine beton mikseri devrildi, araç sürücüsü yaralandı.

Park halindeki araçların üzerine beton mikseri devrildi
[Fotograf: İHA]

Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi'nden Şakacı Sokak'a dönen Ramazan Ş. idaresindeki beton mikseri, ağaca çarptıktan sonra park halindeki 4 aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada mikserin altında kalan hafif ticari araç ile bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Vincin halatları koptu

Sokak trafiğe kapandı, çevrede güvenlik önlemi alındı. Beton mikserinin kaldırıldığı esnada vincin çekme halatları da koptu.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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