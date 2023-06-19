Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.06.2023 13:01

Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'da, sitenin bahçesindeki oyun parkında başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde, 10 Haziran'da yaşadıkları sitenin bahçesindeki parkta oynarken baş bölgesine yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Kerem Can Özdemir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan Kerem Can Özdemir'in, olaydan 2 gün sonra erken doğumla dünyaya gelen kardeşinin tedavisi ise aynı hastanede sürüyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde, 10 Haziran'da, yaşadıkları sitenin bahçesindeki oyun parkında arkadaşlarıyla oynayan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir yere yığılmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlenmiş, hayati tehlikesi bulunan çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Kerem Can'ın, 37 haftalık hamile annesi Fatma Özdemir olaydan iki gün sonra aynı hastanede erkek bebek dünyaya getirmişti. Yaklaşık üç hafta erken dünyaya gelen bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınmıştı.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Park halindeki araçların üzerine beton mikseri devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Türkiye'den İsrail'in saldırılarına tepki
13:28
Tunceli yağışlarla rengarenk kelebekler de ortaya çıktı
13:16
Ankara'da sağanak: Yollar su altında kaldı
13:04
Dumlupınar Üniversitesi Müzesi Kütahya'nın 5 bin yıllık tarihine ışık tutuyor
13:12
Park halindeki araçların üzerine beton mikseri devrildi
12:44
Kuzey Kore, askeri casus uydusunun düşmesinin "ciddi hata" olduğunu kabul etti
Sessiz şehir “Hatay”
Sessiz şehir “Hatay”
FOTO FOKUS
Hatay'da 4 metrelik kırılmanın yaşandığı yolda yenileme çalışmaları başladı
Hatay'da 4 metrelik kırılmanın yaşandığı yolda yenileme çalışmaları başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ