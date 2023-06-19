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Türkiye
AA 19.06.2023 13:54

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan yakalanan 647 kişiden 147'si tutuklandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 647 kişiden 147'si tutuklandı.

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan yakalanan 647 kişiden 147'si tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenmiş olan suçların faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda 647 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve üst aramalarında 45 ruhsatsız tabanca, 21 av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, havalı tüfek, balistik yelek ve çeşitli materyaller ile ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 2 motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ve hükümlülerden 147'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerlerinden bir kısmı emniyet, bir kısmı savcılık sorgularının diğerleri de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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