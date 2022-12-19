Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de park halindeki aracın üzerine otomobil düştü
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de park halindeki aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.
22 yaşındaki Onur O. idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Sitesi Üst Kavşağı yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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