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Kırıkkale'de minibüsle dolmuş çarpıştı: 3 yaralı06 Eylül 2019 Cuma 22:18 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 22:36
Kırıkkale'de minibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burak Sadakat idaresindeki 71 FC 602 plakalı minibüs ile Murat Uğantaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen dolmuş, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücülerden 23 yaşındaki Sadakat ile araçlarda bulunan 21 yaşındaki Sinan Elibol ve 20 yaşındaki Davut Yeşilyurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kırıkkale trafik Kazası dolmuş kazası