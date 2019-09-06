Türkiye
İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı06 Eylül 2019 Cuma 21:57 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 22:01
İstanbul Havalimanı, 6 Nisan'daki büyük taşınmadan bugüne kadar 30 milyon yolcuyu ağırladı.
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların benzersiz bir seyahat deneyimi yaşaması için durmadan çalışıldığı aktarıldı.
Paylaşımda, "Bugüne kadar ağırladığımız 30 milyon yolcumuza teşekkür ediyoruz. Birlikte nice güzel yolculuklara." denildi.
Kaynak: AA
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