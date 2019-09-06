Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki polyester fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışanlar da kısa sürede dışarı çıkarıldı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın fabrikada hasara neden oldu.

Kaynak: AA