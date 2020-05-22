Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de kumar oynayan 12 kişiye para cezası
Kırıkkale'de, pasaj içerisindeki boş iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 12 kişi yakalandı. Şüphelilere, 37 bin 800 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi 607'inci Sokak'ta bulunan pasajdaki boş iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Gece yarısı pasaja baskın düzenleyen ekipler, dükkanda kumar oynarken yakalanan 12 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 37 bin 800 lira idari para cezası kesti.
Etiketler: Kırıkkale sosyal mesafe ihlali idari para cezası kumarSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 08:38
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