Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06.21'de meydana gelen sarsıntı, 11,86 kilometre derinlikte kaydedildi.