Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 06.21'de meydana gelen sarsıntı, 11,86 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: Tunceli deprem pülümür tunceli depremiSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 06:36
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