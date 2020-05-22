Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.
Zaman zaman şiddetli rüzgarın da eşlik ettiği yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: AA]
Özellikle işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji uyarmıştı
Meteorolojiden dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren (22.05.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.
Etiketler: Taksim Meydanı istanbul'da yağmur İstanbulSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 08:32
Son Haberler
- 09:08
- 08:54
- 08:38
- 08:18
- 08:13
Sıradaki Haber
Yolda bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz