Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında düğün, kına, nişan, nikah, sünnet ve mevlit gibi toplu organizasyonlara kısıtlamalar getirildi.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Düğünlerle ilgili olarak daha önce 07.07.2020 tarih ve 2020/45-30.07.2020 ve 2020/54 13.08.2020 tarih ve 2020/59 sayılı İl Hıfzıssıhha Kararları ile birtakım kısıtlamalar getirilmiştir. İlgili kararlara ek olarak toplum sağlığının korunması, maske kullanım süresinin artırılarak kişiler arası temasın azaltılması amacıyla ilimiz merkezinde, ilçelerde ve köylerde sokakta yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, mevlit gibi toplu organizasyonlarda 28.08.2020 tarihi itibarıyla yiyecek ve içecek ikramının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir"