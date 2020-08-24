Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, boş olan iki eve sıçradı. Polis ekipleri, evlerin bulunduğu sokağı kapatarak güvenlik tedbiri aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 araçla müdahale ettiği yangının diğer evlere sıçraması önlendi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında iki ev zarar gördü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.