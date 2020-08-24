Sosyal mesafe kuralına uydular, maskesiz kimseyi içeriye almadılar.

Yozgat'ta yapılan düğünde koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyuldu.

Düğün boyunca hiç kimse birbirine sarılmadı, tebrikler el selamı ile yapıldı, gelin ve damat dışında kimse oynamadı.

Filiz ve İsmail Kıymazaslan çifti, "Böyle olmasını istemezdik pandemiden dolayı ama her şeye rağmen düğünümüzü yapmaya karar verdik ve çok mutluyuz" dedi.

Uyarıların dikkate alınarak yapılan düğün örnek oldu.