Asistan doktorlar Ebubekir Yılmaz ve Simge Katrancı sağlıkta şiddetin son mağdurları oldu. Üstelik koronavirüs sürecinde görevlerinin başındayken. Olay, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde görevli asistan doktorlar, düşük tehlikesi olan bir kadının eşi tarafından darbedildi.

Ebubekir Yılmaz, "Bu düşük önlenemez bir düşük, hasta yakınını bilgilendirdim. Ekstra bir cerrahi tedavi ya da bir medikal tedaviye cevap vermeyen bir durum. Bu konu hakkında bilgilendirdik. Lakin hasta bunu farklı yönde algıladı. Yere düştüm, kollarım sıyrıldı, omuzlarım sıyrıldı. Dudaklarıma, gözlerime, burnuma yumruklar sallandı" dedi.

Doktorlar şikayetçi oldu

Çıkan arbedede iki doktor da ciddi yara aldı. "Eşimin bu halde olmasının, çocuğumun bu şekilde olmasının tek suçlusu sensin" diyen bir kişi tarafından saldırıya uğrayan Katrancı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arbede yaşandıktan sonra Bekir Bey ile kendisinin arasına girmek isterken, ayırmaya çalışırken benim de koluma hasta yakınının yumruğu geldi."

Doktorlar emniyete giderek hasta eşi hakkında şikayetçi oldu.