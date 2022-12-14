Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 04:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.49'da meydana gelen deprem, 12,48 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: Son Dakika Kırıkkale Deprem
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