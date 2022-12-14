Esenkent Mahallesi Vaha Sokak'ta bulunan kağıt ve hurda eşyaların toplandığı iş yerinde, saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu müdahale sırasında elektrik kablolarında parlamalar oldu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.