Vali Ali Yerlikaya, etkinlikte yaptığı konuşmada kıtaların, kültürlerin, dinlerin buluştuğu eşsiz İstanbul'da davetlileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kadim medeniyetlerin mirasını gururla taşıyan, üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'un, ışıltısıyla etrafını aydınlatan bir yıldız gibi olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu güzel şehirde yüzyıllardan beri camiler, kiliseler, sinagoglar hep yan yana durmuş. Sadece bahçe duvarlarıyla değil, gönülleriyle de birbirlerine omuz vermişler. Aynı gök kubbenin altında huzur ikliminde varlıklarını sürdürmüşler. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır." diye konuştu.

Yerlikaya, İstanbul'un barışın, huzurun ve kardeşliğin şehri olduğunu işaret ederek İtalyan yazar ve gezgin Edmondo de Amicis'in 150 yıl önce kaleme aldığı "İstanbul" adlı seyahatnamesinde, "İstanbul'a bir bakışımı bile bir imparatorluğa değişmem." dediğini çünkü İstanbul'un büyük bir geleneğin simgesi olduğunu dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethettiğinde buradaki farklı inanç topluluklarına, "Bu andan itibaren, ne hürriyetiniz ne de hayatlarınız hakkında korkmayınız. Kimseye zulüm yapılmayacaktır. Hiç kimse dini inançlarından dolayı cezalandırılmayacaktır." dediğini anımsatan Yerlikaya, "Bu tarihi söz, 569 yıldır İstanbul'un sözüdür ve mührüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyetimiz de aynı tarihi anlayışın bir tezahürüdür." dedi.

Yerlikaya, ayrımcılığın her türüne karşı olmayı, "insan olmanın, insani bir duruş sergilemenin olmazsa olmazı" şeklinde nitelendirerek farklı din ve kültürlerin varlığının paha biçilemez bir zenginlik olduğunu belirtti.

Dünyanın tarih boyunca olduğu gibi 21. yüzyılda da büyük sınavlardan geçtiğini aktaran Yerlikaya şöyle devam etti:

"Savaşlar, göçler, salgınlar... Çok değil bundan sadece bir ay önce 13 Kasım günü İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Aralarında baba-kız da vardı, anne-kız da. Ecrin'imiz daha 9'undaydı. Bu hain saldırıdan hemen sonra acı günümüzde sizler; İstanbul'umuzdaki ruhani liderlerimiz, dost ülkelerimizin başkonsolosları sadece taziyelerinizi iletmekle kalmadınız, o hain patlamanın olduğu noktaya bıraktığınız karanfillerle seslerinizi yükselttiniz ve acımızı paylaştınız. İşte insanlığın yeniden doğuşunun altındaki ana mesaj da budur. Tüm insanlığa verilen o mesaj, kötülere ve kötülüklere karşı aynı duruşu sergilemek, bir olmak ve beraber olabilmektir. Bu vesileyle, acımızı paylaşan ruhani liderlerimize, yabancı ülkelerin saygıdeğer diplomatlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Yerlikaya, İstanbul'da var olan birlikte yaşama kültürünün, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da barış ve kardeşliğin harcını oluşturacağını, kendilerini aydınlık geleceğe taşıyacağını ve en önemli güçleri olacağını ifade etti.

"Noel, Hazreti İsa'nın doğumunu müjdelediği gibi sadakat, sevgi, merhamet, dayanışma, adalet, ilmi değerlerin geliştiği bir yılı da müjdelesin bizlere." temennisinde bulunan Yerlikaya, "Hep birlikte yeni bir yıla, 2023'e girmeye hazırlanıyoruz. Noel'in ve yeni yılın, Hristiyan yurttaşlarımıza, siz değerli misafirlerimize, Hristiyan alemine, tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.