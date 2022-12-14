Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 01:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]
Konya’da ambulans ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.
Metin Söğüt'ün kullandığı 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı hasta taşıyan ambulans, kavşakta sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada ambulans şoförü Metin Söğüt ve araçtaki hasta ile otomobildeki 1'i bebek 5 kişi toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Öte yandan iddiaya göre, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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