Metin Söğüt'ün kullandığı 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı hasta taşıyan ambulans, kavşakta sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü Metin Söğüt ve araçtaki hasta ile otomobildeki 1'i bebek 5 kişi toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan iddiaya göre, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.