Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda 10 kilogram el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda tüp içine hazırlanmış yaklaşık 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 25 metre kablo, 6'lı iki pil bloğu, 4 el bombası ve 308 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Terörle Mücadele
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