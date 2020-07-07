Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 2 evde uygulanan karantina kaldırıldı
Kırıkkale'de 2 müstakil evde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Selim Özer Mahallesi'nde yaşayan 10 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenenlerin oturduğu 2'şer katlı 2 müstakil evde 14 gündür uygulanan karantina, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 10 kişiden 6'sı da taburcu edildi.
Vatandaşların karantina boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandı.
Etiketler: koronavirüs Kırıkkale karantina uygulamasıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 14:32
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