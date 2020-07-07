Selim Özer Mahallesi'nde yaşayan 10 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenenlerin oturduğu 2'şer katlı 2 müstakil evde 14 gündür uygulanan karantina, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 10 kişiden 6'sı da taburcu edildi.

Vatandaşların karantina boyunca ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandı.