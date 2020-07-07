Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adana'da tefeci operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Elmastaş' grubu olarak bilinen, tefecilik ve yağma suçlarına karışan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin evlerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, 4 milyon 474 bin 550 TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 TL para, 1 pompalı tüfek, 312 fişek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, 8 başka iş yerlerine ait kaşe ele geçirildi.
Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Hesaplardaki para miktarı tespit çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: tefeci operasyonu elmataş grubuSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 14:09
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