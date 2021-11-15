Çanakkale Merkez'de yaşayan iş insanı Süha Sümer ve emekli öğretmen eşi Nilgün Akman Sümer, oturdukları binanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Turgut Y., olay sonrası evine giderek patronu Z.K.Ö.'ye cinayeti işlediğini söyledi.

Patronu durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kira anlaşmazlığı nedeniyle cinayet

Sümer çiftinin cenazeleri toprağa verildi.

Turgut Y.'nin arkadaşı M.U. ile mekan sahipleri Z.K.Ö. ile T.E. de gözaltına alındı. Turgut Y., ifadesinde, cinayeti kira konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işlediğini söyledi.

Turgut Y. ile birlikte Z.K.Ö., T.E. ve M.U., adliyeye sevk edildi.

Sümer çiftinin üst katında Nilgün Akman Sümer'in kız kardeşi Nilay Özay ile eşi eski Çanakkale Belediye Başkanı ve milletvekili İsmail Özay'ın oturduğu belirtildi.

Turgut Y.'nin, Sümer çiftini öldürdükten sonra Özay çiftinin evine çıktığı da merdiven korkuluklarındaki kan izlerinden anlaşıldı.