Yaklaşık 1 ay önce yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıkan 35 yaşındaki 1 çocuk annesi Neslihan Mermertaş Karaağaç, durumu ağırlaşınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Bebek kuvöze alındı ama hayata tutunamadı

Yoğun bakım servisine yatırılan 5 aylık hamile Karaağaç'ın entübe edilmesi üzerine bebeği 2 hafta önce sezaryenle alındı. Kuvöze konularak tedavisine başlanan bebek, hayata tutunamadı. Anne Karaağaç da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesinde İngilizce öğretmeni olan Karaağaç'ın cenazesi, Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaağaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı. Öte yandan, okulun internet sitesinde, Neslihan Mermertaş Karaağaç için başsağlığı mesajı yayımlandı.