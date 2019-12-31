Manisa'da esnaflık yapan Metin Gönül, kiracısından Şehzadeler ilçesindeki evini boşaltmasını istedi.

Kiracı reddetti, konu mahkemeye taşındı. Metin Gönül, evine aylar sonra mahkemenin tahliye kararıyla girebildi. Ama hiç beklemediği bir manzara ile karşılaştı.

"Kapıları sökmüş, kombi var arada gösteririm, kombiyi sökmüş, petekleri göreceksiniz, petekleri sökmüş. Ondan sonra şu kapıyı alamamış, bu kapıyı alamadığı için de çok üzülmüş herhalde tokmaklarını almış."

Şaşkın ev sahibi, bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Evdeki kapı, kombi ve petekleri götürdüğünü söylediği kiracısından şikayetçi oldu.

Kaynak: TRT Haber