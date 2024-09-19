Kimyasal madde içeren varilleri çevreye bırakan kişiye 90 bin lira ceza

Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Geçit Mahallesi'ndeki hurdacıların bulunduğu bölgede devriye gezerken bir arsada etil kloroformat maddesi için kullanılan yaklaşık 80 varil buldu.

Zabıta memurlarının ihbarı üzerine AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, kapaklarının açık olması nedeniyle etil kloroformat maddesinin etkisini kaybettiğini tespit etti.

Varilleri, geri dönüşüm işi yapan E.Y.'nin bıraktığı belirlenirken E.Y.'ye 90 bin lira cezai işlem uygulandı.