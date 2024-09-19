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Türkiye
AA 19.09.2024 19:56

Bitlis'te sağanak ve heyelan: Yol kapandı

Bitlis ve ilçelerinde sağanak heyelana neden oldu, taşkınlar nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekipler tarafından yeniden trafiğe açıldı.

Bitlis'te sağanak ve heyelan: Yol kapandı

Kent genelinde etkili olan sağanak, Ahlat-Adilcevaz kara yolunun 10'uncu kilometresinde heyelana yol açtı.

Toprak ve çamur kayması nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, karayolları ekiplerince yeniden trafiğe açıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tarım arazileri zarar gördü

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi ve Oduncular köyünde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri zarar gördü.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, hasar gören bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, yaptığı açıklamada, beldenin altyapısının zarar gördüğünü söyledi.

Kardaş, "Beldemizdeki yollar, kanalizasyon şebekeleri, içme suyu hatları, menfezler ve köprüler büyük zarar gördü. Belediyemiz kısıtlı imkanlarla bu zararı telafi edemeyecek durumda. Her yıl bu sel felaketleri nedeniyle beldemiz zarar görüyor. Ancak bu kez altyapımız da ağır hasar aldı. Selde can kaybı olmaması sevindirici" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Can ve mal kaybı yaşanmadı"

Oduncular köyü muhtarı Sani Gökmen ise öğle saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel yaşandığını söyledi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Gökmen, "Köydeki içme suyu ve kanalizasyon altyapıları hasar gördü. Köyün içine selden dolayı taş ve toprak geldi. Vatandaşlarımız mağdur" diye konuştu.

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Bitlis Sağanak Heyelan
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