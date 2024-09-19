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Türkiye
AA 19.09.2024 19:35

İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'ndan dün çıkış yapan PD-30 isimli yüzer havuzun Haydarpaşa Limanı’na yanaşması için kapatılan Boğaz trafiği saat 17.40 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü gemi trafiğine açıldı

Gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş kuzey-güney yönlü tamamlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran römorkörümüz yedeğindeki PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 kılavuz kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörlerimiz eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na emniyetle yanaştırıldı" bilgisi verildi.

Geminin gümrük mevzuatı gereği yurt dışına giriş-çıkış yapması gerektiği için seyrettiği öğrenildi.

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