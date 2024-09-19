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Türkiye
AA 19.09.2024 19:43

Ali Erbaş, soykırımcı İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride soykırımcı İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ali Erbaş, soykırımcı İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti. Daha sonra Eygi'nin Altınkum Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Suat Eygi'nin evine geçen Erbaş, aileye başsağlığında bulundu. Burada da dua eden Erbaş, baba Eygi'ye Kur'an-ı Kerim verdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbaş, Ayşenur Ezgi Eygi'ye rahmet diledi.

Filistin'de bir insanlık mücadelesi olduğunu aktaran Erbaş, şunları söyledi:

"Tabii Gazze'de, Filistin'de şehit olması çok daha anlamlı. Orada bir insanlık mücadelesi var. Mazlumların yanında yer almış olması, Gazzeli, Filistinli, mağdur, mazlum kardeşlerimizin yanında şehit olması onun şehitliğinin değerini bir kat daha artırıyor. Her gün orada nice Ayşenur'lar, nice Fatma'lar, nice Ahmet'ler, Mehmet'ler şehit oluyor. Zalimler, işgalciler öldürmeye devam ediyor, katletmeye devam ediyor ve zalimlere destekler devam ediyor. İnşallah bu vesileyle şehit Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın orada şehit olması dünya kamuoyunu Gazze’ye döndürme noktasında bir farkındalık oluşturur. Zalim işgalcilerin zulmünün ne kadar arttığını, ne kadar sınır tanımaz olduğunu gösterir. Orada bir aktivist olarak mazlumların yanında yer alan, elinde fotoğraf makinesinden başka bir şey olmayan, sadece sesini dünyaya duyurmak isteyen bir masumu dahi canice şehit ettiler. İşgalci zalimler, dünya kamuoyu bunu görmeli."

Ali Erbaş, soykırımcı İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini ziyaret etti

Eygi gibi bölgede çok sayıda gazetecinin de katledildiğini vurgulayan Erbaş, dünyanın tüm bunlara karşı kör ve sağır olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Dünyanın kör ve sağır oluşunun en büyük göstergelerinden, ispatlarından birisi işte Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın orada vahşice, canice katledilmesi, şehit edilmesi. Biz tekrar milletimize başsağlığı diliyoruz. Ailemize, şehit ailemize başsağlığı diliyoruz. Bugün aynı zamanda şehit yakınları ve gaziler günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün gazilerimizi, ahirete irtihal etmiş olanları minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Cenabıhak bu zulmün bir an önce ortadan kaldırılması için sadece İslam aleminin demiyorum, insanlık aleminin bir araya gelmesi ve bu zalimleri durdurmasını hepimize nasip eylesin inşallah diyorum."

Ziyarette AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Müftüsü Hasan Güneş ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de yer aldı.

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Ali Erbaş Aydın İsrail'in Gazze Soykırımı
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